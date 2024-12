Valve listet die umsatzstärksten Spiele von Steam im Jahr 2024 auf

HQ

Statistiken machen Spaß! Was gibt es also Besseres, als das Jahr mit der kürzlich veröffentlichten Liste der umsatzstärksten Titel auf der Plattform von Steam für 2024 abzuschließen. Es überrascht vielleicht nicht, dass Counter-Strike 2, DOTA 2, PUBG und Apex Legends zu den bestplatzierten Spielen gehören, die je nach Umsatz in die Kategorien Platin, Gold, Silber und Bronze unterteilt sind.

Valve hat keine genauen Verkaufszahlen oder Einnahmen für die Spiele bekannt gegeben, aber die Rangliste bietet einen Einblick, welche Titel den Markt im Laufe des Jahres dominiert haben. Die jährliche Zusammenfassung spiegelt die Trends in der Gaming-Branche und die Vorlieben der Spieler wider.

Ohne eine bestimmte Reihenfolge ist hier die Liste der 12 bestverdienenden Spiele auf Steam im vergangenen Jahr. Die vollständige Liste finden Sie hier:



Gegenschlag 2



Dota 2



Palworld



PUBG



Elden Ring



Schwarzer Mythos: Wukong



Warhammer 40.000: Space Marine 2



Call of Duty: Black Ops 6



Apex Legenden



Helldivers II



Baldur's Gate 3



Schicksal 2



Sind Sie überrascht, ob ein Spiel in die Liste aufgenommen oder ausgeschlossen wurde?