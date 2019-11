Valve kündigt VR-Spiel Half-Life: Alyx offiziell an

Es gibt nur wenige Videospiel-Franchise, die so bekannt oder beliebt sind, wie Valves legendäre Half-Life-Serie. Doch wir wissen alle, dass "Valve nicht bis drei zählen kann", wie die Fans über die Jahre schmerzlich feststellen mussten. Nachdem Half-Life über zehn Jahre lang brach lag, ist die Serie gestern plötzlich wieder in der Gerüchteküche aufgetaucht. Es trägt zwar keine Nummer mehr im Titel, bietet dafür jedoch ein weiteres Gimmick - es soll in der virtuellen Realität spielbar sein.

In der Nacht kündigte Entwickler Valve Half-Life: Alyx an und gab bekannt, dass dieses Spiel am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr näher vorgestellt werden soll. Das Game soll das "Flaggschiff-VR-Spiel" des Entwicklers werden, mehr wissen wir noch nicht. Was sind eure Hoffnungen für dieses Kapitel?

Quelle: Valve.