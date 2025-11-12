Valve kündigt Steam Frame an, ein neues VR-Headset für Ihre Steam-Spiele, das per Streaming oder nativ funktioniert

HQ

Valve hat heute drei schockierende Ankündigungen gemacht: die Rückkehr des Steam Machine, einer würfelförmigen Konsole, die sechsmal leistungsfähiger als ein Steam Deck ist und es Ihnen ermöglicht, Ihre gesamte Steam-Bibliothek, einschließlich AAA-Titel, mit 4K und 60 fps mit SteamOS zu spielen, so dass Sie von Anfang an mit dem Spielen beginnen können, aber mit der Flexibilität eines Gaming-PCs. Sie kündigen auch einen neuen Steam Controller an.

Die andere Ankündigung war noch überraschender: ein VR-Headset namens Steam Frame mit 2160 x 2160 LCD-Pancake-Paneelen auf jedem Auge, das sich zwischen 74 Hz und 144 Hz bewegen soll. Es kann an einen Computer angeschlossen werden, aber es kann auch nativ einige Spiele abspielen (es verfügt über einen Prozessor der Snapdragon 8-Serie mit 16 GB RAM).

Mit Steam Frame können Sie originelle VR-Spiele spielen (sowohl von Ihrem PC gestreamt oder, wenn es leistungsstark genug ist, nativ von der Steam Frame ). Spiele werden großartig aussehen, da Valve nach eigenen Angaben "Foveated Streaming" verwendet, um mithilfe von Eye-Tracking nur das zu rendern, was der Benutzer sieht, um Ressourcen zu optimieren und die Bildqualität zu verbessern.

Das Steam Frame wird mit Steam Frame Controllers geliefert, das zum Spielen von VR-Spielen, aber auch für jedes Spiel aus der Steam-Bibliothek entwickelt wurde (es ist im Grunde ein normaler Controller, der in zwei Hälften geschnitten ist, wie ein Paar Joy-Cons, mit allen Tasten). Du kannst auch einen normalen Steam Controller verwenden, wenn du mit Frame spielst. Und all das, die Controller und das Headset, sind drahtlos und verwenden einen USB-Wireless-Adapter, im Gegensatz zum Valve Index aus dem Jahr 2019, bei dem eines der besten VR-Spiele aller Zeiten, Half-Life Alyx, veröffentlicht wurde.

Was halten Sie von der heutigen Ankündigung von Valve? Sind Sie gespannt auf Steam Frame ? Es kommt Anfang 2026 auf den Markt, aber noch kein Wort über den Preis... Weitere offizielle Informationen finden Sie auf der Website.