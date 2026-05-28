Valve kündigt eine deutliche Preiserhöhung für das Steam Deck an

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Es ist schon lange bekannt, dass nicht einmal Valve immun gegen explodierende Bauteilpreise ist. Steam Machines wurden letztes Jahr mit großem Tamtam angekündigt, und der Plan war, dass sie Anfang 2026 erscheinen und eine erschwingliche, konsolenähnliche Möglichkeit bieten, PC-Spiele zu spielen.

Aber... keine Steam Machines wurden veröffentlicht, und das Steam Deck OLED ist schon lange ausverkauft. Wir wissen noch nicht, wann Steam Machines erscheinen werden, aber am Mittwochabend gab Valve bekannt, dass das Steam Deck OLED endlich wieder auf Lager ist – mit einem kleinen Vorbehalt.

Wie Microsoft, Nintendo und Sony ist Valve nun gezwungen, den Preis seiner veralteten Hardware deutlich zu erhöhen. Der Grund sind natürlich "steigende Speicher- und Speicherkosten", und die Preiserhöhung betrifft sowohl die 512-GB- als auch die 1-TB-Version. Valve gibt an, dass ersterer von £479 / €549 auf £649 / €779 steigt, während der zweite von £569 / €679 auf £779 / €919 steigt.

Um es milde auszudrücken, ist dies ein ziemlich bedeutender Anstieg, und derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass die Komponentenpreise rückläufig sind, ganz im Gegenteil.