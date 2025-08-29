Valve kündigt an, dass die Yakutou Brothers anstelle von Gaimin Gladiators an The International teilnehmen werden

HQ

Kürzlich haben wir über die überraschende Entwicklung rund um Dota 2 's The International 2025 berichtet, ein Event, bei dem Gaimin Gladiators aufgrund einiger interner Probleme im Team nicht vorkommen wird.

Vor diesem Hintergrund hat Valve nun das Ersatzteam bekannt gegeben, das am ersten Turnier teilnehmen wird, um Gaimin Gladiators zu ersetzen, wobei dies Yakutou Brothers sein wird. In einer kurzen Ankündigung in den sozialen Medien bestätigt Valve dies mit der Aussage:

"Die Yakutou Brothers werden bei The International antreten. Die Spieler, die um die Ägide der Champions kämpfen, werden... "

Es wird erwartet, wer diese Spieler sind, die an der Veranstaltung teilnehmen werden:



Jin "Fliegenfliege" Zhiyi



Zhou "Emo" Yi



Xiang "Beyond" Zhenghong



Ye "BoBoKa" Zhibiao



Chan "Oli-" Chon Kien



Was glaubst du, wie weit dieses Team in The International kommen wird?