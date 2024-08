Valve hat sein neues Spiel offiziell enthüllt Deadlock

HQ

Valve wurden gewissermaßen gezwungen, ihr kommendes Spiel mit dem Titel Deadlock offiziell zu enthüllen und ihre Steam -Seite einzurichten. Deadlock ist bereits seit Mai dieses Jahres im öffentlichen Bewusstsein, als die Alpha nur auf Einladung auf der oben genannten Plattform gestartet wurde.

Das lässt es viel exklusiver klingen, als es ist, da jeder Spieler eine unbegrenzte Anzahl von Einladungen hatte, so dass sich das Spiel (und die anschließenden Leaks) wie ein Lauffeuer online verbreiteten - so sehr, dass Deadlock bereits vor seiner Veröffentlichung einen Spitzenwert von 44.000 gleichzeitigen Spielern erreicht hat. Also ja, das hier ist wirklich unter Verschluss...

Deadlock kombiniert Elemente von Third-Person-Shootern mit traditionellen MOBA-Elementen und lehnt sich in Strategiespielen, die etwa 30 Minuten dauern sollen, viel mehr an letztere an. Darüber hinaus ist Deadlock angeblich sowohl auf Windows als auch auf Steam Deck funktionsfähig.

Es gibt noch nicht viel bestätigtes Material am Ende von Valve, da die Assets im Spiel und im Steam Store offiziell Platzhalter/experimentelle Inhalte sind, aber wie viel sich bis zur Veröffentlichung des Spiels ändern wird, ist nicht bekannt, obwohl ich vermute, dass es keine große Menge sein wird (danke, GameRant).