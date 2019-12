Valve gibt die Nominierten für die jährlichen Steam Awards bekannt

Steam sucht die Spiele des Jahres und hat die Nominierungsphase, in der Nutzer ihre Stimmen für verschiedene Projekte und Kategorien abgeben konnten, mittlerweile ausgewertet. Bis zum 31. Dezember dürft ihr auf der Steam-Webseite in insgesamt acht Kategorien eure Lieblingstitel wählen (der Startschuss fällt heute um 18:00 Uhr). Bis zum Silvesterabend werden die Gewinner feststehen, was diese Dekade hoffentlich gebührend abschließt. Im gleichen Zeitraum findet der jährliche Weihnachts-Sale auf Steam statt. Alle Nominierten haben wir euch unten aufgelistet:

Spiel des Jahres

VR-Spiel des Jahres

Werk der Liebe

Besser mit Freunden

Innovativstes Gameplay

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind

Herausragender visueller Stil

