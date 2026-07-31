Valve führt den neuen Ranglistenmodus in Deadlock ein und erwartet einen "holprigen" Start

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Deadlock, Valves "geheimnisvolles" neues MOBA, führt in seinem neuesten Update einen richtigen Ranglistenmodus ein. Früher wurde einem automatisch ein Rang zugewiesen, wenn man reguläre Matches spielte. Jetzt gibt es zwei Spielweisen: Die Spieler, die das Blut, den Schweiß und die Tränen eines Ranglistenmatches ertragen wollen, können dies tun, ohne diejenigen zu stören, die einfach nur ihren Abend mit spaßigen Matches verbringen wollen.

Wie in einem ausführlichen Beitrag auf Steam erwähnt, kann der Ranglistenmodus für Deadlock nicht einfach von jemandem gewählt werden, der völlig neu im Spiel ist. Ähnlich wie man in Dota 2 viele unranked Siege braucht, um Ranked spielen zu können, erlaubt Deadlock nur Spieler mit 60 unranked Match-Siegen in den Ranked-Modus. Außerdem brauchst du mindestens 15 Siege mit einem Helden, um ihn für Ranked zu qualifizieren, und einen Pool von mindestens 3 Helden, um nach Ranked zu suchen. Das bedeutet, dass selbst Spieler mit 60 Siegen mehr brauchen, um in Ranked zu kommen, da sie vielleicht nicht 15 Siege gegen drei verschiedene Helden erreicht haben.

Valve erlaubt derzeit nur die Suche für Ranked für Solo- und Duo-Gruppen, mit Plänen, die Suche später auszuweiten. Wenn du mit einem Freund Ranked spielen willst, kannst du nicht mehr als einen Rang voneinander entfernt sein. Um deinen Rang zu bekommen, musst du 8 Kalibrierungsspiele spielen, bei denen du nicht in einer Gruppe sein darfst.

Valve erwartet, dass dies für viele Spieler eine Umstellungsphase wird, und sagt: "Wir erwarten, dass die nächste Woche sehr holprig wird, da der Ranked-Matchmaking-Pool sehr dünn anfangen wird und die meisten Spieler die Freischaltanforderungen noch nicht erfüllt haben." Wartezeiten und Matchqualität sollen deutlich beeinflusst sein, bis sich die Lage stabilisiert. Aber es gibt Hoffnung mit der Zeit Deadlock kann eine florierende und schweißtreibende Ranked-Szene haben.