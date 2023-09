Valve fügt neue Inhalte hinzu und verschickt weitere Einladungen zur Counter Strike 2 Beta

HQ

Es gibt schon lange einen offenen Test von Counter Strike 2, aber mit dem neuen Update vom Freitag kann fast jeder spielen. Die Kriterien, die erfüllt werden müssen, sind wie folgt (laut der Website von Steam):

"Um an einer Einladung zum Eingeschränkten CS2-Test teilnehmen zu können, müssen Spieler den CS:GO Prime-Status haben, eine aktive offizielle kompetitive Matchmaking-Skill-Gruppe haben und den Großteil ihrer offiziellen Matchmaking-Spiele in einer der Regionen spielen, in denen der Eingeschränkte Test verfügbar ist."

Das Update fügte auch den legendären Inferno-Kurs und ein brandneues Ranglistensystem namens CS Rating hinzu. Sehen Sie sich im folgenden Video an, wie das System funktioniert.

Wirst du Counter Strike 2 ausprobieren?