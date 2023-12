Valve fleht Steam Deck-Nutzer an, keine Abgase mehr auszustoßen

HQ

Das Steam Deck. Ein unglaublich nützliches Gerät für den Gamer, der viel mehr Leistung bietet als eine durchschnittliche Nintendo Switch und Ihnen Zugriff auf Ihre gesamte Steam-Bibliothek bietet. Abgesehen davon, dass sie es als Spielgerät verwenden, haben die Leute anscheinend Spaß daran gehabt, die Dämpfe aus den Abluftöffnungen ihrer Steam Decks zu schnaufen.

Das ist etwas, worüber Valve nicht allzu glücklich ist. In einem Reddit-Beitrag bat ein Steam Deck-Nutzer den Valve-Support, um zu sehen, ob es eine gute Idee sei, einen großen Atemzug von Abgasen einzuatmen. Zum Schock von absolut niemandem sagte Valve, dass man das nicht tun soll.

"Wie bei allen elektronischen Geräten wird im Allgemeinen nicht empfohlen, die Abgase Ihres Geräts einzuatmen. Obwohl es bei der allgemeinen Verwendung keine Sicherheitsbedenken gibt, sollte das direkte Einatmen der Abgase des Geräts vermieden werden. Wir verstehen, dass es sich um ein Meme handeln könnte, aber bitte unterlassen Sie dieses Verhalten zum Schutz Ihrer Gesundheit", heißt es in der Antwort von Valve.

Die Nutzer sind von dieser Antwort in keiner Weise überzeugt, und in den Kommentaren des ursprünglichen Reddit-Beitrags sowie in anderen sozialen Medien haben sie behauptet, dass sie die Dämpfe so lange schnaufen werden, bis ihre Lungen versagen. Sogar Sean Murray von Hello Games war mit von der Partie.