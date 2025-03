Valve feiert das stärkste Jahr aller Zeiten für Neuerscheinungen und das Steam Deck setzt seinen Erfolg im Jahr 2024 fort

HQ

Valve hat seinen Steam Year in Review für 2024 veröffentlicht, der uns einen guten Einblick in die Entwicklung des digitalen Schaufensters im vergangenen Jahr gibt. In einem Jahr, das nicht ganz so herausragend war wie 2023, wenn man sich die Spieleveröffentlichungen ansieht, hat es Steam dennoch geschafft, Rekorde aufzustellen.

Insbesondere setzte das Unternehmen seine Verbesserung der Einnahmen aus neu veröffentlichten Spielen fort, was 2024 zum besten Jahr für Neuveröffentlichungseinnahmen auf Steam machte. Der Umsatz mit neuen Veröffentlichungen ergibt sich aus den Bruttoeinnahmen der Spiele innerhalb der ersten 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung. Ein Spiel wird ab dem Zeitpunkt gezählt, an dem es zum ersten Mal auf Steam zum Kauf angeboten wird, sei es im Early Access oder als Vollversion. Der Umsatz mit Neuerscheinungen ist seit 2014 fast genau um das 10-fache gestiegen, und mehr als 200 neue Titel haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1 Million US-Dollar erzielt.

Auch das Steam Deck erwies sich als anhaltender Erfolg, denn laut Valve wurden im vergangenen Jahr 330 Millionen Stunden mit Spielen auf dem Steam Deck verbracht, was einer Steigerung von 67 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Während das Steam Deck für manche immer noch als Nische angesehen wird, wird seine Macht im Bereich der PC-Spiele von Jahr zu Jahr deutlicher, da es weiterhin seinen Einfluss zeigt.

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht von Valve zum Jahresrückblick.