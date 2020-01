Valve erklärt, warum sie nie über Half-Life reden wollten

Einige Studios lassen uns Monate, sogar Jahre an der Entwicklung ihrer aktuellen Projekte teilhaben und sprechen währenddessen offen über die jeweiligen Produktionsfortschritte. Manche Teams haben die Veröffentlichung unfertiger Spiele zu ihrer Firmenphilosophie oder sogar zum eigenen Geschäftsmodell gemacht, doch bei Valve weht noch immer ein anderer Wind. In wenigen Wochen kommt ein neues Half-Life heraus, das nicht nur unser Kollege Kalle als Hoffnungsschimmer für die VR-Technologie anerkennt. Wir wissen jedoch erst seit ein paar Wochen davon, warum spricht Valve denn nicht über ihre großen Games? Das Unternehmen hat uns darauf eine eigene Antwort gegeben:

"Half-Life ist nicht wie Fight Club - es gab in den letzten zehn Jahren nie die erste Regel (Wir dürfen nie darüber sprechen!)", erklärten Angestellte des Unternehmens in einer Fragerunde auf Reddit. "Die wahre Antwort ist ganz einfach: Wir haben nicht über Half-Life gesprochen, weil wir lange Zeit nicht aktiv an einem Half-Life-Spiel gearbeitet haben. Als Half-Life: Alyx intern Realität wurde, war uns bereits klar, dass wir die Community in dieses Spiel einbeziehen wollten."

Valve kündigt außerdem an, dass Half-Life: Alyx im Grunde fertig sei und derzeit nur noch ein paar wenige Spielfehler ausgebessert würden. Die Fans müssten aus diesem Grund nicht mehr mit Verzögerungen rechnen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, im März soll es so weit sein.