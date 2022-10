Valve erhöht seine Preisempfehlungen auf Steam

HQ

Wie viele andere Dinge, die mit steigender Inflation und steigendem Dollar teurer werden, tendiert unser geliebter Steam jetzt in die gleiche Richtung. Valve hat heute angekündigt, dass es seine empfohlenen Einzelhandelspreise für Spiele in mehreren Märkten erhöht, wobei einige Standorte Erhöhungen von bis zu 485% verzeichnen. Wenn Sie das Pech haben, in Argentinien zu leben, bedeutet der neue Leitfaden von Steam, wie Spieleentwickler ihre Spiele bewerten sollten, dass es für uns in Großbritannien eine Preiserhöhung von 8% geben wird. Von £46.49 bis £49.99.

Die Anpassungen werden vorgenommen, um ein Gleichgewicht mit der Inflation herzustellen, und eine vollständige Liste der Auswirkungen der neuen Preise auf die verschiedenen Regionen ist nachstehend zu finden. Mit anderen Worten, dunkle Zeiten erwarten uns PC-Spieler.

Was denken Sie darüber und wie gehen Sie mit der Inflation und den steigenden Preisen um?