Valve enthüllt Remote Play Together offiziell für Steam

Anfang des Monats enthüllte eine interne E-Mail von Valve Pläne für ein neues Steam-Feature. Aus der Nachricht ging hervor, dass ein System namens Remote Play Together in Kürze auf der PC-Distributionsplattform eingeführt wird, damit Spieler lokale Multiplayer-Spiele über das Internet zusammen genießen können. Diese Woche folgte die offizielle Ankündigung des Unternehmens.

Remote Play Together ist bereits in der Beta-Phase und ermöglicht es euch, eure Freunde zu lokalen Koop-, Multiplayer- und Splitscreen-Spielen über das Internet einzuladen. Wichtig hierbei ist, dass lediglich der Host das Spiel in ihrer oder seiner Steam-Bibliothek besitzen muss. Bis zu vier Spieler können sich an der Aktion beteiligen und weitere Teilnehmer können sich über das Streaming-System von Steam beteiligen.

Die Controller der eingeladenen Spieler verhalten sich so, als wären sie direkt am Computer des Hosts angeschlossen, alle Optionen für Voice-Chat und Spiellautstärke sind ebenfalls an einem Ort verfügbar. Als Host dürft ihr den Zugriff von Tastatur und Maus freigeben und einschränken. Valve warnt derzeit allerdings noch vor instabilen Servern und notwendigen Verbesserungen.