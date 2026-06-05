Valve bestätigt, dass die Steam Machine diesen Sommer erscheint

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Während Valve seinen zweiten Vorstoß in das Konsolenspiel unternimmt, scheint es, als könnten die anhaltend gestiegenen RAM-Kosten seine Hoffnungen zunichtemachen, eine treibende Größe in Videospielkonsolen zu werden. Trotzdem wurden uns dieses Jahr die Steam Machine und der Steam Frame versprochen, und Valve hat uns nun mitgeteilt, dass wir sie ziemlich bald bekommen werden.

Wie in einem neuen Steam-Community-Beitrag bestätigt wurde, sagt Valve, dass sowohl der neue PC/Konsole als auch das VR-Gerät diesen Sommer erscheinen werden. Während der Steam Frame sicherlich für VR-Interessierte interessant sein wird und für VR-Spiele seinen eigenen Verifiziert-Status erhält, liegt der Hauptfokus auf der Steam Machine, einem PC, der etwa sechsmal stärker ist als ein Steam Deck, was es einfacher denn je macht, Steam-Spiele im Wohnzimmer zu spielen.

Wie das Steam Deck und der Steam Frame erhält auch die Steam Machine für Spiele ihren eigenen Verifizierten Status. Wenn ein Entwickler ein Spiel hat, das auf dem Deck läuft, muss er sich keine Sorgen machen, ob es auf der Steam Machine gut läuft. Aber wenn sie etwas mehr Leistung benötigt, hat die Maschine sie.

Wir tappen immer noch im Dunkeln bezüglich des Preises der Steam Machine, wahrscheinlich der wichtigste Faktor bei der Entscheidung, wie viele Leute dieses Gerät zum Start kaufen können. Da der Preis des Steam Deck in den letzten Wochen um beeindruckende 40 % gestiegen ist, bezweifeln wir, dass die Steam Machine günstig sein wird.