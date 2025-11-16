Valve behauptet, dass die Steam Machine 70% der Gaming-PCs schlägt

HQ

Die Ankündigung der Steam Machine in dieser Woche war unbestreitbar eine der schönsten Überraschungen seit langer Zeit. Es bleiben jedoch einige Fragen offen, die sich auf die Hardware beziehen, nicht zuletzt auf die Leistung. Viele Spieler fragen sich, ob die enthüllten Spezialisierungen ausreichen werden. Aber Valve hat jetzt klargestellt, dass sich die Menschen keine Sorgen machen sollten. Und dass die Maschine weit leistungsfähiger ist, als die Skeptiker denken.

In einem kürzlichen Interview sagte Yazan Aldehayyat, einer der vielen Ingenieure bei Valve, die an der Hardware gearbeitet haben, dass das Unternehmen die Steam Machine gebaut hat, indem es die Komponenten analysiert hat, die unter den Steam-Benutzern dominieren. Dies führte dazu, dass sie bei einer Konfiguration mit 6-Kern-Prozessoren und einer RDNA-3-GPU mit 28 CUs landeten. Das entspricht laut Valve 70 % der Systeme, die die Menschen zu Hause haben, oder ist sogar besser.

"Wir haben uns die Steam Hardware Survey angesehen. Damit haben wir einen guten Benchmark für die Leistung der Heimgeräte der Menschen. Die Steam Machine ist gleich oder besser als 70% von dem, was die Leute haben."

Laut Aldehayyat war es nie das Ziel, einen mächtigen Monster-PC zu entwickeln. Bieten Sie vielmehr eine erschwingliche, reibungslose und vor allem einfache Plattform an – zugänglich für möglichst viele Menschen. Wo sie wollten, dass die meisten Spiele auf Steam ohne Probleme laufen. Das klingt unbestreitbar nach einem vernünftigen Ansatz, finden Sie nicht?

Freuen Sie sich schon auf die Steam Machine?