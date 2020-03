Valorant: League-of-Legends-Entwickler stellen F2P-Shooter mit Sommertermin vor

Heute Morgen hat Riot Games einen First-Person-Shooter namens Valorant vorgestellt. Das Game wurde letztes Jahr unter dem Arbeitstitel Project A vorgestellt und heute als eine Art Counter-Strike mit Overwatch-Elementen präsentiert. Die Macher von League of Legends wollen den Erfolg ihres großen MOBAs in beliebtere Genres ummünzen und deshalb werden sie im Sommer mit diesem Titel auf dem PC ein neues Langzeitprojekt starten. Gamereactor hatte die Gelegenheit, das Spiel vorab zu sehen, deshalb können wir euch die ersten Informationen und Details in einem kleinen Vorschau-Artikel anbieten. Einen Videoeindruck gibt es unten von den Entwicklern selbst.

Valorant wird uns in die Rolle von Agenten verfrachten, die mit einzigartigen Fähigkeiten ausgestattet sind. Im Gegensatz zu Overwatch und Co. wird jedoch das Gunplay im Vordergrund stehen, die Fähigkeiten sind nur dazu da, um Situationen im Match unterschiedlich angehen zu können. Beim Gameplay ist demnach der eigene Spieler-Skill entscheidend und welche Strategie ihr nutzt, um auf gegnerischen Druck zu reagieren. Das Unternehmen verspricht ein modernes Serversystem mit integrierter Anti-Cheat-Technologie und weiteren Hilfsmitteln, die das Spiel für alle Teilnehmer so fair wie möglich gestalten sollen.

Darüber hinaus hat Riot Games die technischen Spezifikationen mitgeteilt, die ein PC benötigt, damit Valorant in minimaler, normaler oder maximaler Qualität ausgeführt werden kann:

Minimum (30 FPS):

Prozessor: Intel i3-370M

Grafikkarte: Intel HD 3000

Empfohlen (60 FPS):

Prozessor: Intel i3-4150

Grafikkarte: Geforce GT 730

High-End (144 fps und mehr):

Prozessor: Intel Corei5-4460 3.2 GHz

Grafikkarte: GTX 1050 Ti

Windows-Spieler sollten eine 64-bit-Version nutzen und über mindestens 4 GB Arbeitsspeicher, sowie mindestens 1GB VRAM verfügen.