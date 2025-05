Valorant ist jetzt ein Emmy-Gewinner

HQ

Riot Games hat seine Bemühungen begonnen, zum EGOT-Gewinner ernannt zu werden. Der Spieleentwickler ist nun Empfänger einer Emmy Trophäe, da während der letzten Sports Emmys Show der Valorant Champions Tour einen Preis für Outstanding Esports Championship Coverage mit nach Hause nahm.

Die Auszeichnung wurde speziell für die Übereinstimmung EDward Gaming vs. Team Heretics vergeben, die die 2024 Valorant Champions Grand Final bildete. Es schlug auch einige große Namen, da es gegen die 2024 Call of Duty League Championship Weekend, die Dota 2 Championships, IEM Cologne 2024 und die League of Legends Worlds 2024 Final antrat.

Es bleibt nun die Frage, wie Riot einen Oscar, einen Grammy und einen Tony in die Hände bekommen will... Auch wenn es sich um Shows handelt, deren Produktion und Soundtracks von der Qualität von Arcane sind, scheinen die ersten beiden nicht ausgeschlossen zu sein.