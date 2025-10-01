Valorant Game Changers Phase 3 hat begonnen: Hier sind die teilnehmenden Teams

HQ

Die Saison der Valorant Game Changers der Frauen endet später als die Saison der Männer, da die Meisterschaft Ende November zu Ende geht. In diesem Fall gibt es noch eine letzte Etappe zu absolvieren, die eigentlich schon gestern begonnen hat. In diesem Sinne sind hier die Teams, die am Stage 3 teilnehmen werden, sowie die Termine, an denen es abgeschlossen wird.

Game Changers Phase 3 EMEA-Teams:



Karmine Corp GC



GiantX GC



SK Nebula



G2 Gozen



Twisted Minds Orchid



BLVKHND



Frick My Chungus Life



ZennIT Orange GC



Zerance Mint



Al Qadsiah Corals



Zu Beginn läuft die Gruppenphase, in der die verschiedenen Mannschaften bis zum 14. Oktober gegeneinander antreten. Danach ziehen die besten sechs in die Playoffs ein, wo sie in einer K.o.-Runde gegeneinander antreten, in der die beiden besten Teams der Gruppen ebenfalls ein Freilos in der ersten Runde erhalten. Die Playoffs finden zwischen dem 17. Oktober und dem 2. November statt, und der Sieger erhält sogar einen Platz bei der Championship (neben den beiden anderen Teams mit der besten Punkteausbeute aus EMEA in diesem Jahr), die vom 20. bis 30. November in Südkorea stattfindet.