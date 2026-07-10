Valorant Game Changers EMEA: Stage 3 Finals kehrt nach Istanbul, Türkei, zurück

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Riot Games hat bekannt gegeben, dass die Valorant Game Changers EMEA: Stage 3 Finals offiziell erneut ihr abschließendes Grand Finals vor Live-Publikum in Istanbul, Türkei, ausrichten wird.

Das Hauptspiel wird das letzte regionale Spiel der Saison 2026 im EMEA-Gebiet sein, da der Sieger einen Platz beim wichtigsten Meisterschaftsturnier im Herbst sichern wird.

Obwohl wir erst wissen, welche Teams im Grand Final auftreten werden, wenn die Phase 3 in ihren letzten Momenten ist, wissen wir, dass das Event der Stage 3 am 20. Juli beginnen wird und bis zum 30. August stattfindet, wenn das entscheidende Spiel vor Live-Publikum in der ESA Esports Arena in der türkischen Stadt stattfindet.

Uns wurde mitgeteilt, dass die Tickets für dieses Event ab dem 3. August in den Verkauf gehen werden, und da es mit denValorant Champions Tour EMEA Stage 2 Finals in Barcelona (der Herrenseite des Events) zusammenfällt, wird die Arena nach Abschluss des Game Changers-Spiels zu einer Beobachtungsparty für das Herren-Event umgewandelt.