Valorant Game Changers EMEA: Phase 3 Grand Finals findet in Istanbul statt

Zum ersten Mal überhaupt wird Valorant Game Changers Action in der EMEA-Region auf Reisen stattfinden. Die Wettkampfszene wird den kommenden Stage 3 - Grand Finals als perfekte Gelegenheit nutzen, um die Action an einen neuen Ort und Veranstaltungsort für persönliche und Live-Wettkämpfe zu bringen.

Istanbul in der Türkiye wird die Gastgeberstadt und das Gastgeberland sein, wobei das ESA Arena der Ort ist, an dem man sein muss, wenn der Wettbewerb in die Stadt rollt. Es scheint jedoch so, als ob nur die Grand Finals live gehalten wird, da der Rest der Aktion nur online stattfinden wird. In jedem Fall dient die Veranstaltung als Ort, an dem die EMEA-Vertreter für die Game Changers Championship bestätigt werden.

Es sollte auch gesagt werden, dass wir uns nach dem Ende der Valorant Champions Tour -Saison auch auf Off/Season -Events freuen können, darunter eines, das ab dem 24. Oktober im Paris Games Week stattfindet. 14 VCT-Teams und Challengers Teams werden anwesend sein und um einen Preispool von 30.000 € kämpfen.

Werden Sie sich die Game Changers EMEA: Stage 3 - Grand Final ansehen?