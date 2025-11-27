Valorant Game Changers Championship 2025: Team Liquid Brasilien und Shopify Rebellion Gold kämpfen um einen Grand-Final-Platz

HQ

Die Valorant Game Changers Championship 2025 befindet sich in ihren späteren Stadien. Sechs Teams bleiben übrig, und wir wissen bereits von den beiden, die um den ersten der beiden Grand-Final-Plätze kämpfen, da das obere Bracket-Finale gesetzt ist.

Das wird am 28. November passieren und es wird Team Liquid Brazil gegen Shopify Rebellion Gold antreten. Diese beiden sicherten sich Plätze in diesem Spiel, indem sie ihre Gegner im Halbfinale des oberen Brackets besiegten, was bedeutet, dass sowohl G2 Gozen als auch Karmine Corp GC in das K.o.-Bracket abgerutscht sind.

Heute finden G2 Gozen und MiBR GC gegeneinander an, um ihre Turnierhoffnungen am Leben zu erhalten. Auf der anderen Seite des Brackets finden wir Karmine Corp GC versus Kru Blaze, wobei die Verlierer jedes Spiels nach Hause gehen und die Sieger gegeneinander antreten, um dann gegen den Verlierer von Liquid/Shopify Rebellion anzutreten, was zeigt, wie wichtig ein Platz im Finale des oberen Brackets ist.

Wir werden in den kommenden Stunden mit Sicherheit wissen, wie die nächste Runde des Brackets organisiert wurde.