Valorant Game Changers Championship 2025: Nova Esports ausgeschieden, sechs Teams bleiben übrig

Gestern haben wir die Nachrichten über die verschiedenen Eliminierungen bei der Valorant Game Changers Championship 2025 berichtet und festgestellt, dass gerade ein finales Spiel vor einer kurzen Pause im Gange ist. Jetzt können wir auf die Ergebnisse dieses Spiels und das aktualisierte Bracket eingehen.

Am Ende war es eine dominante Leistung von Kru Blaze, die Nova Esports mit 2:0 besiegten. Dieses Ergebnis führte dazu, dass letzteres Team aus dem Turnier ausschied, das vierte Team, das nach Hause geschickt wurde, während Kru weiterhin weitermacht und nun in seinem dritten K.o.-Match kämpfen wird.

Wer gegen Kru antreten wird, ist entweder Shopify Rebellion Gold oder Karmine Corp GC, wobei der Sieger dieses Spiels ins Finale des oberen Brackets geht, um entweder gegen G2 Gozen oder Team Liquid Brazil anzutreten. Die Klammer sieht wie folgt aus.

Obere Bracket-Halbfinals (26. November):



G2 Gozen gegen Team Liquid Brasilien



Shopify Rebellion Gold vs. Karmine Corp GC



Viertelfinale des unteren Brackets (27. November):



Kru Blaze vs. Verlierer von G2/Liquid



MiBR GC vs. Verlierer von Shopify/Karmine



Die Spiele werden morgen wieder aufgenommen, heute ist ein freier Tag für das Turnier. Der Gewinner wird am Sonntag, den 30. November, gekrönt.