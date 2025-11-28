Valorant Game Changers Championship 2025: EMEA-Hoffnungen zerschlagen, da G2 Gozen und Karmine Corp GC ausgeschieden sind

HQ

Gestern war ein brutaler Tag für die EMEA-Region an der Valorant Game Changers Championship 2025, da die beiden verbliebenen verbliebenen Organisationen aus der Region beide eliminiert und nach Hause geschickt wurden.

Nach dem Abstieg in die Ausscheidungsrunde wurden sowohl Karmine Corp GC als auch G2 Gozen besiegt, wobei Kru Blaze weiterhin die Erwartungen trotzte (sein drittes K.o.-Match gewann) und MiBR GC ebenfalls noch lebte.

Das bedeutet, dass nur noch vier Teams an diesem Turnier teilnehmen, von denen alle vier entweder aus Nordamerika oder Brasilien kommen. Wir kennen jetzt auch die Setzliste für die letzten vier Spiele des Turniers, wie sie so organisiert sind.

Oberes Bracket-Finale:



Team Liquid Brasilien vs. Shopify Rebellion Gold



Lower Bracket Halbfinale:



Kru Blaze vs. MiBR GC



Unteres Bracket-Finale:



Verlierer von Liquid/Shopify vs. Gewinner von Kru/MiBR



Grand Final:



Gewinner von Liquid/Shopify vs. Gewinner des Lower Bracket Finals



Das Upper Bracket Final ist derzeit im Gange, das Lower Bracket Halbfinale ist für heute Nachmittag geplant. Das Lower Bracket Final findet morgen statt und das Grand Finale findet am Sonntag, den 30. November, statt, wenn die Trophäe überreicht wird und der Gewinner ebenfalls 180.000 Dollar für seine Leistungen erhält.