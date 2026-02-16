Valorant Champions Tour Masters Santiago: Die 12 qualifizierten Teams sind gesichert

HQ

Das Turnier und die qualifizierten Teams für das erste große internationale Valorant Turnier des Jahres sind festgelegt. Das Ende des Monats am 28. Februar beginnt, wird das Valorant Champions Tour Masters Santiago-Event 12 der besten Teams aus aller Welt nach Chile bringen, um um einen Preispool von 1 Million Dollar und einen Pokal zu kämpfen. Davon abgesehen sind die 12 qualifizierten Teams wie folgt.

EMEA:



BBL Esports



Sanfte Gefährten



Team Liquid



Amerika:



Furia



G2 Esports



NRG



China:



Alle Gamer



XI LAI Gaming



Edward Gaming



Pazifik:



Nongshim Redforce



T1



Paper Rex



Ansonsten wurde das Turnierschema festgelegt (und offenbar auf einem Foto mit dem Handy geteilt...), was bedeutet, dass wir die Eröffnungsmatches des Turniers kennen und ebenso wissen, wie der Rest des Turniers gesetzt werden könnte. Sehen Sie sich unten das vollständige Turnierschema sowie die ersten Spiele an.



Gentle Mates gegen Edward Gaming



T1 gegen Team Liquid



G2 Esports vs. Paper Rex



XI LAI Gaming vs. NRG



Wer glaubst du, wird es bei Masters Santiago schaffen?