Valorant Champions Tour Masters Santiago: Die 12 qualifizierten Teams sind gesichert
Das Turnierschema ist für das Turnier festgelegt, das Ende Februar beginnt.
Das Turnier und die qualifizierten Teams für das erste große internationale Valorant Turnier des Jahres sind festgelegt. Das Ende des Monats am 28. Februar beginnt, wird das Valorant Champions Tour Masters Santiago-Event 12 der besten Teams aus aller Welt nach Chile bringen, um um einen Preispool von 1 Million Dollar und einen Pokal zu kämpfen. Davon abgesehen sind die 12 qualifizierten Teams wie folgt.
EMEA:
- BBL Esports
- Sanfte Gefährten
- Team Liquid
Amerika:
- Furia
- G2 Esports
- NRG
China:
- Alle Gamer
- XI LAI Gaming
- Edward Gaming
Pazifik:
- Nongshim Redforce
- T1
- Paper Rex
Ansonsten wurde das Turnierschema festgelegt (und offenbar auf einem Foto mit dem Handy geteilt...), was bedeutet, dass wir die Eröffnungsmatches des Turniers kennen und ebenso wissen, wie der Rest des Turniers gesetzt werden könnte. Sehen Sie sich unten das vollständige Turnierschema sowie die ersten Spiele an.
- Gentle Mates gegen Edward Gaming
- T1 gegen Team Liquid
- G2 Esports vs. Paper Rex
- XI LAI Gaming vs. NRG
Wer glaubst du, wird es bei Masters Santiago schaffen?