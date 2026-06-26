Valorant Champions Tour EMEA Etappe 2 beginnt am 15. Juli

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Jetzt, da das Valorant Champions Tour Masters London-Event zu Ende gegangen ist, richten sich alle Blicke wieder auf regionale Spiele weltweit. Zu diesem Zweck hat Riot Games für die EMEA-Abteilung nun die festen und vollständigen Pläne für Phase 2 bekannt gegeben.

Zum einen wurde uns mitgeteilt, dass Stage 2 am 15. Juli startet und fünf Vorstellungstage pro Woche für drei Wochen anbietet. Diese Gruppenrunde bestimmt, wer direkt in die Playoffs einzieht und wer stattdessen die Play-ins durchlaufen muss. Die beiden besten Teams jeder der beiden Gruppen erhalten direkte Playoff-Plätze, während die anderen vier Teams jeder Gruppe stattdessen an den Play-ins teilnehmen.

Die Play-ins finden dann vom 6. bis 16. August statt, um die weiteren vier Playoff-Teams zu bestimmen, die vom 20. bis 23. August nach Barcelona, Spanien (in die Olimpic Arena) reisen, um in einem K.-o.-Runden-Rundenspiel anzutreten, bei dem vier Plätze für Champions 2026 auf dem Spiel stehen. Uns wird gesagt, dass die beiden Teams, die das obere Bracket-Finale des Events erreichen, Champions-Plätze sichern, während der dritte und vierte Platz an die beiden Teams gehen, die im Laufe des Kalenderjahres die meisten Championship-Punkte in der Region gesammelt haben.

Die Gruppenanordnung der Phase 2 und den vollständigen Spielplan finden Sie unten.