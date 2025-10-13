Valorant Champions Tour Ascension EMEA 2025: Vollständiger Zeitplan und qualifizierte Teams

HQ

Während die Valorant Champions Tour -Saison für 2025 effektiv vorbei ist, da Champions vor einigen Wochen abgeschlossen wurde, finden einige zusätzliche Verfahren statt, vor allem, um sicherzustellen, dass die Saison 2026 zu Beginn des neuen Jahres startklar ist.

Zu diesem Zweck findet am kommenden Wochenende das Ascension EMEA 2025 -Event statt, bei dem acht Teams versuchen werden, sich einen von zwei Plätzen in der VCT-Szene der höchsten Liga zu sichern. Es wird ein komplettes LAN-Event sein, das im Riot Games Arena in Berlin stattfindet, und was die acht teilnehmenden Teams betrifft, so könnt ihr diese Informationen unten sehen.

Qualifizierte Teams für Ascension EMEA 2025:



ULF Esports



BBL PCIFIC



Verdrehte Köpfe



E-Sport für Unternehmen



Obligatorisch



Berufsleben



DNSTY



FOKUS



Das verwendete Format ist ein Double-Elimination-Bracket, bei dem jedes Spiel ein Best-of-Three-Spiel ist. Im Grunde genommen hat jedes Team in diesem Turnier zwei Leben, wobei es ausscheidet, wenn es ein zweites Spiel verliert. Der Spielplan sieht so aus.



18. Oktober: Gruppenphase Tag 1 - zwei Bo3s (Gruppe A)



19. Oktober: Gruppenphase Tag 2 - zwei Bo3s (Gruppe B)



20. Oktober: Gruppenphase Tag 3 - zwei Bo3s (Verliererspiele beider Gruppen)



21. Oktober: Tag 4 der Gruppenphase - zwei Bo3s (Siegerspiele beider Gruppen)



22. Oktober: Gruppenphase Tag 5 - zwei Bo3s (Entscheidungsspiele beider Gruppen)



23.-24. Oktober: Dunkle Tage



25. Oktober: Erstes Aufstiegsmatch - ein Bo5



26. Oktober: Zweites Aufstiegsmatch - ein Bo5



Die Veranstaltungen beginnen jeden Tag um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, und obwohl es für den Gruppenteil kein Live-Publikum geben wird, wird uns ein "brandneuer, unterhaltsamer und intimer Übertragungsansatz versprochen, von dem wir glauben, dass Sie ihn lieben werden". An den letzten beiden Showtagen werden Fans anwesend sein.

Wen erwartest du, dass er in den VCT befördert wird?