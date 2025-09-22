Valorant Champions: GiantX und DRX verdienen sich Plätze in den Playoffs

HQ

Vor dem Wochenende wussten wir bereits von vier Teams, die die Gruppenphase überstanden und ihr Ticket für die Playoffs für Valorant Champions 2025 gelöst hatten. Im Laufe des Wochenendes fanden eine Reihe von K.o.- und Entscheidungsspielen statt, so dass sich zwei weitere Teams ihre Playoff-Plätze gesichert haben, und die letzten beiden werden im Laufe des Tages entschieden.

Bei den beiden, die sich einen Playoff-Platz verdient haben, erhält GiantX eine Position, nachdem er XLG Esports in einem Entscheidungsspiel besiegt hat, und DRX erhält auch einen Platz, nachdem er Team Liquid in einem Entscheidungsspiel besiegt hat. Das bedeutet, dass die qualifizierten Playoff-Teams, sechs der insgesamt acht, wie folgt aussehen:



Paper Rex



GiantX



Fnatic



NRG



DRX



Team Heretics



Was die letzten beiden Spiele betrifft, so finden die letzten beiden Entscheidungsspiele im Laufe des Tages statt, und sie werden entweder MiBR oder Rex Regum Qeon plus entweder T1 oder G2 Esports sehen. Sobald diese Spiele abgeschlossen sind, werden wir auch den bestätigten Playoff-Bracket kennen.