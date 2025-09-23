Valorant Champions: Die Playoffs 2025 stehen fest

HQ

Wie wir gestern berichtet haben, fanden gestern Abend die letzten Spiele in der Gruppenphase des Turniers Valorant Champions 2025 statt, was bedeutet, dass wir nun die acht Teams kennen, die sich für die Playoffs qualifiziert haben und wie auch die Tabelle aufgebaut ist.

Insgesamt sicherten sich sowohl MiBR als auch G2 Esports die Playoff-Plätze, nachdem sie in ihren Entscheidungsspielen Rex Regum Qeon bzw. T1 besiegt hatten.

Was die Einteilung der verschiedenen Teams in die Playoff-Gruppe betrifft, so sehen die Begegnungen wie folgt aus:



Fnatic gegen DRX



Paper Rex gegen G2 Esports



Team Heretics gegen MiBR



NRG gegen GiantX



Es handelt sich um ein Double-Elimination-Bracket, was bedeutet, dass jedes Team einen Rettungsanker hat, wenn es ein Spiel verliert. Eine zweite Niederlage bedeutet das Ausscheiden, und wenn wir mit dem Beginn der Playoffs rechnen können, finden die ersten beiden Spiele am Donnerstag, den 25. September, statt, das Finale erst am 5. Oktober.