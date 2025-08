Valorant Champions 2026 wird in Shanghai ausgetragen

HQ

Letztes Jahr fand eine der vielen internationalen Valorant Champions Tour -Veranstaltungen in der chinesischen Metropole Shanghai statt, um ein Masters -Tier-Event auszurichten. Dies war eindeutig ein großer Erfolg für alle Beteiligten, denn jetzt enthüllt Riot Games, dass der Austragungsort für das erste Champions 2026 Event tatsächlich auch Shanghai sein wird.

Nach der Veranstaltung, die 2024 in Seoul, Südkorea, und in diesem Jahr in Paris, Frankreich, stattfindet, wird Shanghai die Gastgeberstadt für das Turnier 2026 sein. Im Moment sind noch keine Termine bestätigt, noch kennen wir den Austragungsort, aber wir kennen zumindest das Land und die Stadt, die das große Event besuchen wird.

Riot erklärt: "Die Valorant Champions 2026 in Shanghai wird mehr als nur die letzte Station einer globalen Tournee sein. Es wird die Fortsetzung einer Geschichte sein, die im letzten Jahr begann, als VCT CN ins Leben gerufen wurde und in derselben Saison die Weltmeisterschaft gewann. Die Fans füllten die Arenen, die Straßen der Stadt wurden mit Valorant -Aktivierungen erleuchtet und Shanghai verwandelte sich in ein lebendiges, atmendes Fest des Spiels.

"Jetzt bereiten wir uns darauf vor, die Welt zurückzubringen. Champions 2026 wird das höchste Niveau des Valorant -Wettbewerbs bieten und gleichzeitig einmal mehr die Leidenschaft des Heimpublikums von VCT CN ins Rampenlicht rücken. Das sind die Fans, die sich hinter Helden aus der Heimatstadt wie Edward Gaming, Wolves und anderen aufstrebenden Teams versammelt haben."

Nach Shanghai 2026 wird die Veranstaltung 2027 nach Amerika gehen, obwohl wir noch nicht wissen, ob es sich um Nord- oder Südamerika handeln wird.