Valorant Champions 2025: Vier Teams haben bereits ihr Ticket für die Playoffs gelöst

HQ

Wir nähern uns immer mehr dem Ende der Valorant Champions Tour Saison 2025, denn das Champions Event ist in vollem Gange und schon ein gutes Stück durch. Bisher ist ein Großteil der Gruppenphase abgeschlossen, so viele, dass wir bereits von vier Teams wissen, die ihr Ticket für die K.o.-Runde gelöst haben, die die Playoffs sein wird.

Wir kennen die Setzliste noch nicht, da es noch viel Raum für Bewegung gibt, aber die vier Teams, die in den Playoffs sein werden, sind:



Papier Rex



Fnatic



NRG



Team Ketzer



Die anderen vier Plätze werden bis Ende der Woche vergeben, wobei acht Teams aus dem Champions ausscheiden, sobald diese Setzliste abgeschlossen ist. So wie es aussieht, sind die Favoriten, um ihr Ticket zu lösen, GiantX, MiBR, DRX und T1, von denen jeder nur das Entscheidungsspiel in seiner jeweiligen Gruppe gewinnen muss, um weiterzukommen, während XLG Esports, Sentinels, Bilibili Gaming, Rex Regum Qeon, EDward Gaming, Team Liquid, Dragon Ranger Gaming und G2 Esports müssen zwei K.o.-Spiele überstehen, um überhaupt in die Playoffs einzuziehen.

Wer wird deiner Meinung nach in die Playoffs einziehen?