Valorant Champions 2025: Hier sind die vier verbleibenden Teams und wann das Finale stattfindet

Es ist fast an der Zeit, sich von der Valorant Champions Tour für eine weitere Saison zu verabschieden, denn das wichtigste Champions-Turnier geht am kommenden Wochenende zu Ende. Es sind noch vier Spiele zu spielen, zwei davon am Freitag, eines am Samstag und eines am Sonntag, wobei letzteres den Sieger 2025 kürt.

Die Action findet zwischen dem 3. und 5. Oktober im Accor Arena in Paris statt. Hier sind die vier verbleibenden Teams und wie sie in den letzten Teilen der Playoffs aufgestellt wurden.

Spiele am 3. Oktober:



Upper Bracket Final - Fnatic vs. NRG



Lower Bracket Semifinal - DRX vs. Paper Rex



Spiel am 4. Oktober:



Lower Bracket Final - Verlierer von Fnatic/NRG vs. Sieger von DRX/Paper Rex



Spiel am 5. Oktober:



Grand Final - Sieger von Fnatic/NRG vs. Sieger des Lower Bracket Finales



Der Sieger des Turniers geht mit einem Preisgeld von 1 Million US-Dollar nach Hause, während der Zweitplatzierte stattdessen 400.000 US-Dollar für seine beeindruckenden Leistungen erhält.