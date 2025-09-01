Valorant Champions 2025: Hier sind die Gruppen und wann das Turnier beginnt

HQ

Die letzten regionalen Events für die Saison 2025 Valorant Champions Tour sind zu Ende. Da diese Turniere nun in den Büchern stehen, kennen wir die jeweiligen Teams, die am Champions 2025 dabei sind, und ebenso, wie die jeweiligen Gruppen eingeteilt sind.

Die Gruppenphase beginnt am 12. September und dauert bis zum 22. September. Die Zusammensetzung der Gruppen findet ihr unten.

Gruppe A:



Paper Rex



GiantX



Sentinels



XLG Esports



Gruppe B:



Bilibili Gaming



Rex Regum Qeon



Fnatic



MiBR



Gruppe C:



Team Liquid



NRG



EDward Gaming



DRX



Gruppe D:



G2 Esports



Dragon Ranger Gaming



T1



Team Heretics



Aus jeder Gruppe ziehen die beiden besten Teams in die Playoffs ein, während die beiden schlechtesten ausscheiden. Wann die Playoffs beginnen, beginnt am 25. September und dauert bis zum 5. Oktober, wobei für den Sieger 1 Million Dollar auf dem Spiel stehen. Die Gruppenphase und der Großteil der Playoffs finden ebenfalls als Les Arenes in Evry-Courcouronnes statt, und die letzten vier Spiele finden am Accor Arena in Paris statt.

Wer ist deiner Meinung nach der Favorit auf den Sieg Champions 2025?