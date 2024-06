Valorant Challengers EMEA setzt im nächsten Jahr auf ein dreistufiges Format

HQ

Riot Games hat bekannt gegeben, dass sich die Valorant Challengers -Szene in der EMEA-Region bis zur Saison 2025 ein wenig verändern wird. Das Turnier wird auf ein dreistufiges Format umgestellt, bei dem jede Phase aus zwei Teilen besteht; ein Spielabschnitt der regulären Saison und ein brandneues Turnier, bei dem die besten Teams gegeneinander antreten.

Diese Strukturänderung zielt darauf ab, den Spielern mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre Fähigkeiten zu verbessern und auch ihre Talente zu präsentieren, während sie gleichzeitig Punkte sammeln, die nun bestimmen, wie das Ascension -Turnier und die teilnehmenden Teams für dieses Event bestimmt werden - wobei Ascension die Art und Weise ist, wie ein Challengers -Team in die Champions Tour aufsteigt.

Ansonsten hat Riot bestätigt, dass Italien und Portugal in Zukunft dem Challengers Spain -Kreislauf beitreten werden, um eine bessere Aufteilung der Regionen und Talente in der EMEA-Region zu ermöglichen. Dies bedeutet auch, dass die Plätze in der Challengers Spain -Liga für die Regionalligen unterhalb von Challengers etwas anders angeordnet werden, wobei sich vier Teams aus Spain: Rising qualifizieren, eines aus Italy: Rinascimento, eines aus Portugal: Tempest, ein Wildcard-Platz und eines aus dem Gewinn eines Qualifikationsturniers.

Riot fügt hinzu, dass viele dieser Qualifikationsturniere später in diesem Jahr beginnen werden, wobei das erste am 25. September und das letzte irgendwann im November stattfinden wird.