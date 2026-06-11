Valor Mortis wurde auf Oktober verschoben

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Viele Entwickler und Publisher waren überrascht von der Anzahl der Spiele, die Anfang dieses Monats bei den Summer Game Fest- und Xbox Games Showcase-Events im September veröffentlicht wurden. The Blood of Dawnwalker, Marvel's Wolverine, Fire Emblem: Fortune's Weave, Silent Hill: Townfall, Control Resonant, Onimusha: Way of the Sword, Minecraft Dungeons II und viele andere große und kleine Spiele, die innerhalb von vier Wochen erscheinen. Dann ist es durchaus verständlich, dass die Ghostrunner-Entwickler von One More Level sagten, sie würden ihre Optionen in Erwägung ziehen, als sie gefragt wurden, was sie vom Start Valor Mortis in einem so geschäftigen Monat halten. Wir wussten alle, was das bedeutete...

One More Level zeigt, dass Valor Mortis vom 24. September auf den 13. Oktober verschoben wurde. Der erste Grund dafür ist, dass sie den sehr überladenen September vermeiden wollen, aber die Entwickler werden diese zusätzliche Zeit nutzen, um das Spiel zu polieren und einige Änderungen basierend auf dem Feedback von euch zu machen, die die Demo auf Steam spielen.

Erhöht das die Chance, dass du Valor Mortis spielst?