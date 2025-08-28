Valor Mortis Vorschau: Der Entwickler von Ghostrunner will sich im Meer der Soulslikes abheben

Nach zwei ziemlich gut aufgenommenen Ghostrunner Spielen würde man natürlich annehmen, dass ähnliche Projekte für Entwickler One More Level am Horizont stehen würden. Rasante, flüssige Cyberpunk-Action, vollgepackt mit intensiven Kämpfen und elektrisierendem Parkour und Bewegungen. Es ist nicht so, dass der Entwickler ein One-Trick-Pony ist, es ist nur so, dass dies die Art von Spiel ist, die er am besten kann, und man würde annehmen, dass er deshalb bei seinen Waffen bleiben würde. Auftritt Valor Mortis.

Dies ist nicht gerade das Spiel, von dem man annehmen würde, dass es One More Level erstellt, auch wenn es Flair und Elemente hat, die an Ghostrunner erinnern. Ich sage das, weil Valor Mortis in erster Linie ein Soulslike-Action-RPG ist und in zweiter Linie im Europa der Napoleonischen Ära spielt. Ja, was das Aussehen und die Spielrichtung angeht, ist es ziemlich weit von Ghostrunner entfernt, aber das Endprodukt ist eigentlich ziemlich überraschend.

Ich hatte die Gelegenheit, auf der Gamescom Valor Mortis auszuprobieren, und was ich entdeckt habe, war ein Soulslike, das sich tatsächlich ziemlich frisch anfühlte. Ich bin ein ziemlich starker Kritiker des Soulslike-Subgenres, da ich die vielen Spiele, die in diesem Bereich tätig sind, zu vertraut und ähnlich finde, da es ihnen an einer zentralen kreativen Auswahl mangelt, die es ihnen ermöglicht, sich von selbst abzuheben. Bei Valor Mortis geschieht dies in der Ich-Perspektive und in den Schattierungen von Ghostrunner, die durchgehend leuchten.

Im Wesentlichen handelt es sich um ein Spiel, bei dem man mehr in die Action eintaucht, da man sich im Körper des Protagonisten befindet. Es gibt kein Zuschauen aus der Dritte-Person-Perspektive, über die Schulter des Helden, sodass man leicht erkennen kann, wann Feinde ihn flankieren. Hier kann man nur sehen, was sich in seinem peripheren Blickfeld befindet, und kombiniert die ungewöhnlichere Perspektive mit intensiven Nah- und Fernkämpfen, die, wie für den Spielstil üblich, herausfordernd sind und auf dem richtigen Timing der Bewegungen basieren. Hinzu kommt die Fluidität von Ghostrunner, da man mit einer reibungslosen Bewegungssuite schnell durch die Welt navigieren kann, selbst mit grundlegenden Parkour-Fähigkeiten, um sich auf Ästen über steile Abhänge zu schwingen, um die ansonsten recht lineare Levelstruktur müheloser zu durchqueren. Es mag wie rudimentäre Änderungen hier erscheinen, aber wenn man bedenkt, wie altbacken der Soulslike-Sektor geworden ist, ist es grenzwertig revolutionär.

Jetzt, zugegeben, darüber hinaus ist es immer noch ein Soulslike-Spiel. Es gibt Lagerfeuer-ähnliche Checkpoints, begrenzte verbrauchbare Heiltränke sowie eine sammelbare Währung, die zum Erwerb von Upgrades verwendet wird und die verloren geht, wenn man im Kampf besiegt wird, sodass man letztendlich zu seinem Todesort zurückkehren muss, um sie zurückzufordern, wenn man kann... Es gibt einfache Feinde, die respawnen, so dass man entscheiden muss, ob es sich lohnt, sie erneut zu töten oder einfach an ihnen vorbeizugehen, und das alles auf riesigen Bossen, die seine Fähigkeiten in mehrstufigen Kämpfen auf die absolute Probe stellen sollen. Am Ende des Tages erfindet Valor Mortis das Soulslike-Rad nicht neu, sondern verbessert es nur und führt es in eine Richtung, an der nur sehr wenige andere interessiert zu sein scheinen.

Was die Handlung und die Idee betrifft, sich während der napoleonischen Ära in ein vom Krieg zerrüttetes Europa zu wagen, gibt es hier definitiv auch einige interessante Ideen zu entdecken. Aber ich würde auch sagen, dass einer der Bereiche, in denen Soulslikes schon immer erfolgreich war, die fesselnden Weltthemen und erzählerischen Ideen sind. Während also Valor Mortis ein faszinierendes Thema und eine faszinierende Richtung hat, so auch Steelrising, Lies of P, Elden Ring, Sekiro: Shadows Die Twice, Nioh, Blasphemous, Lords of the Fallen, Hollow Knight, Enotria: The Last Song, Dark Souls, die Liste geht weiter und weiter und weiter...

Wie man also sehen kann, tanzt One More Level mit Valor Mortis um die vertraute Natur der Souls-ähnlichen Formel herum. Schon nach wenigen Spielminuten versteht man, was dieses Spiel sein will, daran besteht kein Zweifel, aber man wird auch die Bereiche bemerken, in denen es wirklich einzigartig ist und Features und kreative Entscheidungen bietet, die es ihm erlauben, sich von der Masse abzuheben und zu gedeihen. Durch die weniger trägen Bewegungen und die Ego-Perspektive wird Valor Mortis aus dem Meer der Soulslikes herausstechen, aber ob es letztendlich den Durchbruch schafft und mit den Besten des Subgenres mithalten kann, werden wir erst wissen, wenn das Spiel im Jahr 2026 erscheint.