Valor Mortis enthüllt sein Veröffentlichungsdatum in blutigem neuen Trailer

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Normalerweise, wenn deine Eingeweide über ein Schlachtfeld verteilt werden, wirst du am nächsten Tag nicht zur Arbeit erscheinen. In der Welt von Valor Mortis ist die Lage etwas anders, einer alternativen napoleonischen Ära, in der die Spieler unter anderem auf viele Soldaten treffen, die ein oder zwei tödliche Wunden erlitten haben.

Das Spiel stammt von One More Level, den Entwicklern hinter Ghostrunner und dessen Fortsetzung. Wir tauschen die Cyberpunk-Straßen dieser Spiele gegen historische Stadtansichten ein, aber wir haben immer noch viel beeindruckendes Parkour-Gameplay und einen verstärkten Fokus auf Nahkampf.

Du kannst auch eine Waffe benutzen, wann immer dein Schwertarm müde wird. Sehen Sie sich unten die Welt, den Kampf und die Darstellung von Vincent Cassel als Napoleon in Valor Mortis an und halten Sie Ausschau nach der Veröffentlichung des Spiels am 24. September.