Valkyrie Elysium bringt einen A-RPG-Spin nach Ragnarök

Es dauert nicht allzu lange, bis Valkyrie Elysium auf PC- und PlayStation-Konsolen erscheint, denn bis Ende des Monats können PS-Spieler in dieses Fantasy-Projekt eintauchen und es sich ansehen. Aber kurz vor der Veröffentlichung hatten wir die Gelegenheit, einen Haufen des Spiels im Rahmen eines kürzlichen Square Enix-Events in London zu sehen, und hier bekamen wir einen Einblick in die Erzählungs-, Überlieferungs-, Kampf- und Fortschrittssysteme, die es bieten wird.

Für diejenigen, die sich fragen, was genau Valkyrie Elysium eigentlich ist, ist dieses Spiel im Grunde ein Anime-Action-RPG-Spiel, in das einige J-RPG-Elemente eingebettet sind. Was ich meine, ist, dass das Spiel Sie fast an Dark Souls erinnern wird, das mit Genshin Impact gekreuzt ist, alles mit einer leicht Cel-Shaded-Art-Direction und mit einigen Kampfstilen und Upgrade-Pfaden, die sich sehr Final Fantasy-like anfühlen. Es ist eine ungewöhnliche Reihe von Kombinationen, aber es funktioniert wirklich, wirklich und das Gameplay fühlt sich dadurch sehr ansprechend und einzigartig an.

Wie Sie wahrscheinlich aus dem "Valkyrie" -Teil des Serientitels erkennen können, ist die nordische Mythologie das, worum dieses Spiel herum gerahmt wird, da wir hier eine Geschichte finden, in der Odin, der Allvater, das perfekte Werkzeug geschaffen hat, um Frieden über Midgard zu bringen und Ragnarök zu stoppen: Sie, die Walküre. Da dies dein Ziel ist, wirst du in das Reich der Sterblichen geschickt, um untote Seelen oder böse Kreaturen zu finden und zu zerstören, die die Welt plagen, indem du deine Talente als Schwertkämpfer und Magieträger einsetzt, aber auch mit Hilfe der spektralen Einherjar-Krieger, die du im Kampf beschwören kannst (denke an Beschwörungen aus Final Fantasy).

Der Kampf ist ziemlich rasant und fast schon Slasher-ähnlich. Du kannst verschiedene leichte und schwere Nahkampf-Combos mit deinem Schwert verwenden und dann die Dinge aufpeppen, indem du Elementarzauber der Göttlichen Künste (wie einen Blitzeinschlag oder einen Feuerball) auf Kosten von etwas Mana wirfst. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist dies alles zusätzlich zu der Verwendung der Einherjar-Verbündeten, um zusätzliches Chaos zu verursachen, wobei jeder Krieger auch von einer elementaren Typisierung durchdrungen ist. Es fließt alles unglaublich reibungslos zusammen und sorgt für eine Kampfsuite, die schnelllebig, fesselnd und voller Tiefe ist und sich nicht so träge und bestrafend anfühlt wie die vieler Action-RPGs.

Und das erstreckt sich auch auf die Erkundung, da Sie Valkyries Fähigkeiten zum Springen nutzen und mit ihrer Seelenkette zu neuen Höhen greifen und sogar den Einherjar verwenden können, um große Lücken zu überbrücken oder zerstörbare Wände / Objekte zu durchbrechen - alles in dem Bemühen, Truhen und Beute zu finden, die Valkyrie als Individuum verbessern und verbessern. Sie werden dies tun wollen, da Sie in Truhen auf neue Zaubersprüche, Waffen und wertvolle Gegenstände stoßen werden, die zum Aufrüsten verwendet werden können. Diese Suite ist ziemlich einfach und dreht sich hauptsächlich darum, eine Kombination aus Edelsteinen und anderer gefundener Beute zu verwenden, um das Niveau einer Waffe zu erhöhen, um sie im Kampf mächtiger und tödlicher zu machen. Was Valkyrie selbst betrifft, so ist diese Fortschrittssuite eher ein einfacher Upgrade-Baum, in dem Sie die Göttlichen Künste, Einherjar und andere Teile von Valkyries Kit verbessern können, mit Fähigkeitspunkten, die Sie durch das Besiegen von Feinden erhalten.

Mit Blick auf die Art von Feinden, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen, reichen diese von einfachen humanoiden Gespenstern, die Schwerter, Schilde und Bögen schwingen, über albtraumhafte, gruselige Kreaturen, die oft elementar aufgeladen sind, bis hin zu Gegnern vom Typ Gargoyle in der Luft und sogar Feinden auf Bossebene, die viel mehr Gesundheit haben und mehr Strategie benötigen, um am besten zu sein. Um die Herausforderung des Kampfes zu meistern, haben viele Feinde Schwachstellen, die ins Visier genommen werden können, die sie oft betäuben oder eine massive Schadenssumme verursachen, wenn sie zerstört werden, und um dies hinzuzufügen, können Sie mit Valkyries göttlichen Künsten und Elementarfähigkeiten kreativ werden, um die Verteidigung zu durchbrechen und bestimmte Feinde zu betäuben, während sie langsame, aber schwere Angriffe verwenden.

Ich habe bereits erwähnt, dass das Spiel einen Cel-Shading-Kunststil hat. Dies ist nicht ganz auf dem Niveau von, sagen wir, Borderlands, aber es gibt Valkyrie Elysium ein ziemlich einzigartiges Aussehen, und eines, das Sie oft begeistert, wenn Sie die atemberaubenden Ausblicke von Midgard erkunden.

Aber alles in allem muss ich sagen, dass Valkyrie Elysium eines der besten Angebote der Square Enix-Veranstaltung war, an der ich kürzlich teilgenommen habe. Dies ist ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, wenn es in ein paar Wochen auf PlayStation kommt. Es ist schnelllebig, aufregend, sieht fantastisch aus und hat genug Einzigartigkeit, die in der zunehmend vollgestopften Action-RPG-Szene für sich alleine stehen sollte.