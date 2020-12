Valkyria Chronicles 4 und Journey to the Savage Planet besetzen Stadia

You're watching Werben

Obwohl die Streaming-Plattform Stadia anfangs nicht gerade viele Titel zu bieten hatte, ist die Bibliothek seit dem Systemstart im November 2019 ordentlich gewachsen. Wichtige Produkteinführungen, wie die aktuellen Ubisoft-Spiele und das kommende Cyberpunk 2077, sind ebenfalls geplant, darüber hinaus gibt es sogar (zeit-)exklusive Games wie Super Bomberman R Online. Letzte Woche sprach Google über weitere Titel, die in Zukunft auf der Stadia verfügbar werden und aus dieser überschaubaren Liste sind in unseren Augen vor allem Valkyria Chronicles 4 und Journey to the Savage Planet spannend.

Die Stadia-Ausgabe von Journey to the Savage Planet wird ein paar Extras erhalten, denn Typhoon Games stellt dieser Version zusätzliche Entwicklerkommentare und In-Game-Werbung bereit. Die Erweiterung Hot Garbage ist ebenfalls verfügbar und es gibt einige Neuerungen im Fotomodus, schreibt Google. Valkyria Chronicles 4 ist ein strategisches Actionspiel in Pastelloptik, mit dem ihr viel Zeit totschlagen könnt. Das JRPG rückt mit allen zuvor veröffentlichten DLC-Inhalten aus, ihr bekommt also schon zum Start zusätzliche Verbrauchsgegenstände und Zugriff auf weitere Karten.

Valkyria Chronicles 4 erscheint am 8. Dezember zum Vollpreis auf Google Stadia, die konkreten Verkaufsdetails von Journey to the Savage Planet kennen wir nicht.

