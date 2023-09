Valheim-Entwickler verraten mehr über die bevorstehende Ashlands-Erweiterung

HQ

Lava, Feuer und Sudden Death, das ist es, was alle abenteuerlustigen Wikinger in der kommenden Ashlands-Erweiterung zu erwarten scheint, an der die Entwickler von Iron Gate Studio derzeit arbeiten. Und in einem neuen Blogbeitrag erzählt uns das Team ein bisschen mehr über das siebte Biom des Spiels und wohl das bisher herausforderndste.

Das kürzlich veröffentlichte Mini-Update Hildirs Bitte gab uns viele Tuning-Optionen sowie eine Handvoll neuer Pinals und Bosse, die es zu bewältigen galt. Aber mit den Aschlanden hat sich das Eiserne Tor hohe Ziele gesteckt und verspricht eine brennende Hölle, die nur auf dem Wasserweg für die furchtlosesten und wagemutigsten Wikinger zugänglich sein wird.

Im Blog spricht das Team darüber, wie sie versuchen, ein Gleichgewicht zwischen den hervorstehenden Klippen der Nebellande und den flacheren Aspekten der Ebenen zu finden. Ein Gleichgewicht, das sie nun gefunden zu haben scheinen, und sie beschreiben alles wie folgt.

"Die Geländegenerierung hat sich auch auf die verschiedenen Höhenstufen im Biom selbst konzentriert. Wir wollen, dass es sich genau richtig anfühlt - nicht wie die großen Ebenen der Ebenen oder die zerklüfteten Hügel und Täler der Nebellande - und das erfordert viele Iterationen. Wir glauben, dass wir uns der Art von Gelände nähern, die wir jetzt wollen."

Aber es wird nicht nur Feuer, Lava und Schwefel geben, das Biom wird auch rußige, vom Feuer geleckte Wälder bieten.

"Es wird jedoch nicht alles Feuer und Lava sein - das Gebiet wird nicht umsonst Aschenlande genannt! Wir haben daran gearbeitet, dass sich auch verschiedene Bereiche des Bioms unterschiedlich anfühlen, mit mehr Bäumen und tiefen Ascheschichten näher an der Küste und mehr Lava, je weiter man ins Landesinnere vordringt."

Zu guter Letzt gab es auf dem Blog auch noch zwei fantasievolle Bilder, einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird, und Junge, sieht es verdammt bedrohlich aus!

