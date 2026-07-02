Valheim wird nach dem Start von Version 1.0 möglicherweise keine weiteren Inhaltsupdates mehr erhalten

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In ein paar Monaten, am 9. September, wird Iron Gate offiziell Valheim von einem Early-Access-Spiel zu einem vollständigen 1.0-Build wechseln. Wenn dies geschieht, wird ein großes Update eingeführt, das dem Titel eine Menge neuer Inhalte hinzufügt, aber dies könnte auch die letzte größere Inhaltsergänzung für Valheim sein.

Wie in einem FAQ-Beitrag bestätigt wurde, kommentiert Iron Gate, ob es weiterhin Unterstützung für Valheim nach dem Start von 1.0 geben wird. Kurz gesagt, der Entwickler wollte keine zusätzliche Unterstützung wie Fehlerbehebung und Verbesserungen der Lebensqualität übernehmen.

"Wir werden das Spiel weiterhin mit Fehlerbehebungen und Verbesserungen für die Lebensqualität verbessern, aber wie lange das Spiel noch Updates erhalten wird, ist derzeit noch zu früh, um zu sagen. Ebenso ist es noch zu früh, um zu sagen, ob in Zukunft noch mehr Inhalte zum Spiel hinzugefügt werden."

Ebenso zeigt die FAQ, dass sich der neue 1.0-Inhalt hauptsächlich auf das Deep North-Biom konzentriert, auch wenn es an anderer Stelle Verbesserungen geben wird, während das Spiel gleichzeitig auf 29,99 $ erhöht wird, um den "Übergang von einem Early-Access-Spiel zu einer vollständigen Veröffentlichung" widerzuspiegeln und somit ein vollständiges Erlebnis zu bieten.

Ansonsten wird uns gesagt, wir sollen keine breite plattformübergreifende Speicherfortschrittsunterstützung erwarten und dass die Downloadgröße des Spiels auf den meisten Plattformen mit etwa 4,3 GB recht zugänglich sein wird.

Wirst du im September Valheim 1.0 auschecken?