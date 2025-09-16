Valheim sticht 2026 mit vollständigem Crossplay für Playstation 5 in See

HQ

Nach einer langen Zeit als PC- und Xbox-Exklusivtitel haben die Entwickler endlich bestätigt, dass die rein schwedische Wikinger-Sensation Valheim nächstes Jahr auf PlayStation 5 erscheinen wird. Die Ankündigung erfolgte über einen brandneuen, bombastischen Trailer (den ihr euch unten ansehen könnt), der uns alle einlädt, erneut von dem mythischen, gefährlichen Land zu träumen.

Der Trailer bietet eine düstere Reise durch nebelverhangene Wälder, tosende Stürme und feurige Bosse – alles im für die Serie typischen Low-Poly-Stil, der nordisches Erbe mit purem Abenteuer verbindet. Crossplay wird auch auf allen Plattformen unterstützt, was bedeutet, dass langjährige Spieler wieder einsteigen können, um neuen PlayStation-Wikingern auf ihrer Reise zu helfen.

Werdet ihr nächstes Jahr Valheim auf PlayStation holen?