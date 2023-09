Valheim hat sich inzwischen über 12 Millionen Mal verkauft

HQ

Embracer hat zu kämpfen, aber der schwedische Wikinger-Hit unter seiner Coffee Stain Publishing-Division verkauft sich immer noch wie warme Semmeln. Dies wurde während ihres Jahrestreffens bekannt gegeben, wo sie freudig verkündeten, dass Valheim seit seiner Einführung vor etwas mehr als zwei Jahren über 12 Millionen Exemplare verkauft hat.

Das Spiel, das im Februar 2021 im Early Access auf Steam veröffentlicht wurde, schaffte es, sich in weniger als einer Woche drei Millionen Mal zu verkaufen, und im April 2022 gab der Entwickler Iron Gate Studios bekannt, dass er zu diesem Zeitpunkt zehn Millionen Exemplare des Spiels verkauft hatte.

Valheim, das seit März auch auf Xbox verfügbar ist, hatte einen großen Einfluss auf Coffee Stain, das nun sagt, dass es die Möglichkeiten in Betracht zieht, das Spiel in den nächsten zehn Jahren in ein größeres Franchise umzuwandeln. Es wird noch mindestens ein Jahr dauern, bis Valheim den Early Access verlässt, aber wir können ihnen nur viel Glück bei ihren großen Plänen wünschen. Der Himmel ist die Grenze.

Danke, Spieleentwickler.