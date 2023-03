Valheim erhält "Balanced Mode" mit 40 FPS und 1440p auf Xbox Series X

HQ

Valheim war ein großer Hit auf dem PC und half über zehn Millionen Spielern, ihren Traum zu erfüllen, ein plündernder und plündernder Wikinger zu werden. Anfang dieses Monats wurde es auch für Xbox Series S / X veröffentlicht, und jetzt wurde diese Version dank eines neuen Patches aktualisiert.

In den Patchnotes können wir lesen, dass Iron Gate etwas hinzugefügt haben, das sie "Balanced Mode" nennen, was eine neue Grafikeinstellung "mit 40 FPS und 1440p auf der Series X und 900p auf der Series S" ist. Dies erfordert einen Bildschirm, der 40 FPS unterstützt, aber Sie können die Option nicht auswählen, wenn Sie dies nicht tun, so dass kein Risiko besteht, es falsch zu machen.

Der Patch enthält auch andere Dinge, aber das sind hauptsächlich verschiedene Bugfixes und allgemeine Verbesserungen. Der Patch enthält auch einen Fix für den Fehler beim Zurücksetzen der Xbox-Welt.