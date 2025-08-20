Valheim: Ein Ruf zu den Waffen bringt neue Feinde, Ausrüstung und verbesserte Kämpfe

HQ

Valheim Spieler sind es gewohnt zu warten — oft viel zu lange. Doch dieses Mal ist die Sommerpause vorbei und damit auch die Stille von Iron Gate. A Call to Arms, das neueste Update für Valheim, bringt eine Welle frischer Inhalte und Anpassungen mit sich, die abenteuerlustige Wikinger begeistern werden. Zu den Highlights gehören neu ausbalancierte Forsaken-Kräfte, zwei brandneue Feinde, acht neue Handwerksmaterialien, neue Waffen- und Rüstungssets, zusätzliche Gebäudeteile sowie neue Haar- und Bartfrisuren. Die Kämpfe wurden ebenfalls fein abgestimmt, damit sich die Kämpfe dynamischer und reaktionsschneller anfühlen.

Als ob das noch nicht genug wäre, führt das Update auch ein brandneues Gebiet ein, das es zu erkunden gilt, und erweitert die Welt von Valheim noch weiter. Um den Patch zu testen: Valheim in Steam öffnen > Properties > Betas > den Code yesimadebackups eingeben. Für Xbox/PC Game Pass ist es über den Xbox Insider Hub erhältlich. Und nicht vergessen: Sichert immer eure gespeicherten Dateien. Das vollständige Changelog (mit und ohne Spoiler) ist auf der offiziellen Seite von Valheim verfügbar.