Valheim creative lead: "Ein Programmierer hat fünf Monate lang Fehler behoben"

Es ist jetzt etwas mehr als vier Jahre her, dass Valheim in den Early Access kam, und in einem neuen Interview während der Gamescom letzte Woche reflektierte Robin Eyre, der Creative Lead des Spiels, über den Erfolg. Als die frühe Version des Spiels im Jahr 2021 auf den Markt kam, hatte das Team bescheidene Erwartungen und hoffte, rund 20.000 Exemplare verkaufen zu können. Aber wie die meisten Spieler inzwischen wissen, ist es nicht so gekommen. Stattdessen explodierte die Popularität des schwedischen Wikinger-Survival-Spiels und verkaufte sich zwei Monate lang eine Million Mal pro Woche.

Es war ein Szenario, auf das Iron Gate völlig unvorbereitet war. Infolgedessen musste ein Entwickler fünf Monate alleine damit verbringen, Fehler zu beheben, nur um das Spiel stabil zu halten. Eyre erklärte:

"Als Erstes mussten wir sicherstellen, dass jeder das Spiel spielen kann. Fünf Monate lang gab es also einen Programmierer, der Fehler behob."

Das Spiel befindet sich bis heute im Early Access, hat aber jenseits von Steam auch seinen Weg auf die Xbox gefunden. Nach dem jüngsten Call to Arms-Update hat das Studio nun ein Auge auf das endgültige geplante Biom Deep North geworfen, das zusammen mit der Veröffentlichung von 1.0 des Spiels veröffentlicht wird.

Spielst du immer noch Valheim — und freust du dich auf Deep North?