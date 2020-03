Valentino Rossi cruist erste Runde in MotoGP 20

Milestone hat das Erscheinungsdatum von MotoGP 20 auf den 23. April vorgezogen, damit Spieler ihre Karriere auf einem Motorrad näher an den Ereignissen der realen Weltmeisterschaft erleben können. Ironischerweise haben sich einige Grand-Prix-Rennen aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise durch das Coronavirus verzögert, was im Grunde bedeutet, dass wir das Spiel vor der Saisonpremiere spielen werden.

Okay, aber was können wir vom neuen Spiel denn konkret erwarten? Der italienische Entwickler hat gerade das erste Gameplay-Video für MotoGP 20 veröffentlicht, das den Star Valentino Rossi zeigt, der an einem sonnigen Tag auf der Florentiner Rennstrecke von Mugello mit seiner Yamaha YZR-M1 ein paar Runden fährt.

Auch dieses Mal hat Milestone große Anstrengungen unternommen, um das Gameplay zu optimieren und realistischer zu gestalten, was unter anderem an hinzugefügten Berechnungen zum Kraftstoffverbrauch, dem erwarteten Reifenabrieb und aerodynamischen Schäden, die sich nicht nur auf die Ästhetik sondern auch auf die Leistung des Fahrzeugs auswirken, bemerkbar ist. Mit einer neuronalen KI namens A.N.N.A. 2.0 stehen diesem Spiel zudem schlauer agierende Rennfahrerpiloten zur Verfügung, verspricht der Entwickler. MotoGP 20 kommt für PS4, Nintendo Switch, Xbox One, PC und Google Stadia.