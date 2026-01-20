Valentino Garavani verstirbt im Alter von 93 Jahren

HQ

Valentino Garavani, der legendäre italienische Modedesigner, ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Seine Stiftung gab bekannt, dass er in seinem Haus in Rom verstorben ist, umgeben von geliebten Menschen. Sein Leichnam wird später in dieser Woche aufgebahrt liegen, eine Beerdigung ist in der italienischen Hauptstadt geplant.

Das 1959 gegründete Haus Valentino half dabei, den italienischen Glamour der Nachkriegszeit zu prägen und eine treue Anhängerschaft unter den berühmtesten Frauen der Welt zu gewinnen. Von Sophia Loren und Elizabeth Taylor bis hin zu Jackie Kennedy kleidete die Designerin eine Generation kultureller Ikonen und prägte das Erscheinungsbild der High Society und Hollywoods gleichermaßen.

Valentino Garavani // Shutterstock

Valentinos Markenzeichen war das rote Kleid, ein Farbton, der so eng mit seiner Arbeit verbunden war, dass er einfach als "Valentino Red" bekannt wurde, offiziell von Pantone anerkannt. Die Farbe tauchte in seinen frühesten Kollektionen auf und kulminierte in seiner Abschiedsausstellung 2007, als jedes Model Rot trug – eine letzte Hommage an seine lebenslange Ästhetik.

Valentino wurde 1932 in Voghera bei Mailand geboren und absolvierte seine Ausbildung in Paris, bevor er sein Label gründete und später mit Giancarlo Giammetti zusammenarbeitete, der half, die Marke zu einer globalen Macht zu machen. Gemeinsam machten sie das Modehaus zu einem internationalen Erfolg und verkauften es schließlich 1998, während sie seine Aura von Exklusivität und Luxus bewahrten.