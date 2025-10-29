Valencianischer Präsident unterbrach Staatsbegräbnis für die Opfer der DANA: "Mörder, Feigling"

HQ

Am 29. Oktober 2025 jährte sich zum ersten Mal die Tragödie der DANA, einer durch eine Kaltfront verursachten Überschwemmungen, die Dutzende von Dörfern verwüstete, Tausende von Häusern und Geschäften beschädigte oder zerstörte und 237 Menschen das Leben kostete.

Heute fand in Valencia, in der Stadt der Künste und Wissenschaften, ein Staatsbegräbnis statt, an dem die Angehörigen der Opfer und zahlreiche institutionelle Persönlichkeiten der Generalitat (der Regierung von Valencia) und der spanischen Regierung und Krone teilnahmen. Der spanische König Felipe VI. hielt eine kurze Rede, aber die Opfer führten mit ihren emotionalen Reden durch die standesamtliche Trauerfeier, einschließlich der Verlesung der Namen aller 237 Opfer.

Der Akt verlief feierlich und ruhig, aber davor und danach riefen viele der Anwesenden den Präsidenten der Generalitat, Carlos Mazón, "Mörder", "Feigling", "Bastard", "Ratte", forderten seinen Rücktritt und riefen: "Sie sind nicht gestorben, sie wurden ermordet".

Vor der Beerdigung trafen sich Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, König Felipe VI. und Königin Letizia mit einigen der Familienmitglieder, aber auf deren Wunsch trafen sie sich nicht mit Mazón.

Die meisten Todesfälle (229) ereigneten sich in der Valencianischen Gemeinschaft, wo erst um 20.11 Uhr nachmittags eine Warnmeldung auf die Mobiltelefone gesendet wurde, in der die Menschen aufgefordert wurden, zu Hause zu bleiben. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Opfer bereits tot.

Die Ineffizienz der valencianischen Behörden, die mit Sicherheit viele Menschenleben gekostet hat, hat die Menschen in Valencia und Spanien empört, und der Präsident der Region, Mazón, richtet sich in den Fokus. Während in Valencia das ganze Jahr über Demonstrationen stattfanden, hat der soziale Druck auf Mazón in letzter Zeit nicht nur wegen des Jahrestages zugenommen, sondern auch wegen der Feststellungen eines Richters, der den Aufenthaltsort des Präsidenten in den Stunden vor der Tragödie untersuchte.

Richterin Nuria Ruiz Tobarra klagte nicht nur Mazón an, sondern auch Salomé Pradas, die ehemalige Justizberaterin in Valencia, die Wochen später entlassen wurde, weil sie "überwältigende Anzeichen von Fehlverhalten" als verantwortlich dafür fand, dass der Alarm nicht über das Alarmsystem Es ( das an jedes Telefon in der Region gesendet wurde) gesendet wurde... Mazón selbst war den größten Teil des Nachmittags verschwunden, während eines vierstündigen Mittagessens mit einem Journalisten.

Judge rekonstruiert nun Mazóns Schritte und Bewegungen an jenem Nachmittag mit Hilfe von Zeugen und sogar Überwachungskameras, wobei sich das Land immer noch fragt, wo der Präsident der Region an einem der dunkelsten Tage in der Geschichte Valencias war und warum er und seine Regierung nicht dafür verantwortlich waren, einen Sicherheitsalarm auszulösen, der die meisten Todesfälle hätte verhindern können.

Vor und nach der Beerdigung wurde Mazón ausgepfiffen und beleidigt, aber nicht während des feierlichen Aktes. Nur einen Augenblick brach ein spontaner Applaus aus: als Virginia Ortiz, die Familie eines der Opfer, sagte, dass "derjenige derjenige ist, der seine Pflicht unterlässt, weil er weiß, dass sein Versäumnis zum Verlust von Menschenleben führen kann, der die erste Tat begeht, die zu ihrem Tod führt."