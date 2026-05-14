Valencia Basket feiert ein heldenhaftes Comeback und erreicht erstmals in der Geschichte das EuroLeague Final Four

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Valencia Basket war das letzte Team, das sich für das EuroLeague Final Four qualifizierte, nachdem sie ein großes und unwahrscheinliches Comeback geschafft hatten: Valencia, Zweiter der regulären Saison, wurde in den ersten beiden Spielen des Best-of-Five-Playoffs von Panathinaikos, dem Siebten, besiegt, verlor im ersten Spiel mit einem Punkt und im zweiten mit zwei Punkten.

Die griechische Mannschaft hatte es sehr knapp, aber Valencia kämpfte hart und gewann die beiden Auswärtsspiele in Athen. Und am Mittwoch wurde das fünfte Spiel in Valencia von der lokalen Mannschaft dominiert: 81:64, was Valencia Basket zum ersten Mal in der Geschichte zum Final Four verhalf.

Zwei weitere Serien wurden in vier Spielen entschieden: Real Madrid besiegte Hapoel Tel Aviv und Fenerbahçe besiegte Zalgiris mit 3:1, während Olympiacos die klügsten Spieler waren und Monaco, das Team, das sich aus den Play-ins qualifiziert hatte, in den ersten drei Spielen besiegten.

Das EuroLeague Final Four findet nächste Woche in Athen statt:



Olympiakos gegen Fenerbhaçe: Freitag, 22. Mai, 17:00 Uhr MESZ



Valencia Basket gegen Real Madrid: Freitag, 22. Mai, 20:00 Uhr MESZ



Finale: Sonntag, 24. Mai, wird noch bekannt gegeben

